Ilfattoquotidiano.it - I medici italiani guadagnano 60mila euro l’anno in meno rispetto ai colleghi Ue. Gli aumenti in manovra? 17 euro al mese

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In media, ilordi inalai loropei. Una disparità salariale che, associata al peggioramento delle condizioni di lavoro, contribuisce a una crescente insoddisfazione tra i camici bianchi del nostro Paese. Per questo in molti si sono stupiti nel vedere il ministro della Salute in persona, Orazio Schillaci, soffiare sul fuoco di questa insoddisfazione. Cercando di giustificare la linea del governo, che inper la sanità ha stanziato solo 1,3 miliardi dopo averne promessi più di tre, il ministro ha dichiarato di non aver mai visto un medico “indigente”. Parole che hanno alimentato la rabbia di professionisti e associazioni di categoria delusi dalla legge di bilancio che, per il 2025, garantisce loro solo 17netti alin più in busta paga.