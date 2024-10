Lettera43.it - Germania, chiusi i consolati iraniani dopo l’esecuzione di Jamshid Sharmahd

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Laha deciso di chiudere i trepresenti sul suo territorio in risposta aldel dissidenteda parte del governo di Teheran. La decisione è stata annunciata dalla ministra degli Esteri Annalena Baerbock, che ha definito l’azione un atto di protesta nei confronti di un regime che ha giudicato «dittatoriale e ingiusto. Abbiamo deciso di chiudere igeneralia Francoforte, Monaco e Amburgo», ha affermato Baerbock, condannando l’uccisione del dissidente e definendola un «assassinio». Chi era, 69 anni, era nato in Iran ma aveva vissuto tra lae gli Stati Uniti per gran parte della sua vita. Nel 2020, venne rapito da agenti del governo iraniano e portato in Iran, dove fu processato e condannato a morte.