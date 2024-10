FOTO: Le Superstar WWE festeggiano Halloween “impersonando” altri wrestler (Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi si festeggia Halloween ricorrenza molto sentita in varie parti del mondo e ovviamente anche negli Stati Uniti. Le Superstar WWE hanno deciso di festeggiare impersonando altre stelle del wrestling. Ed ecco allora che abbiamo gli Alpha Academy (Otis, Akira Tozawa e Maxxine) nei panni dei Dudley Boyz e di Stacey Keibler, R-Truth nei panni del suo idolo d’infanzia John Cena, Byron Saxton nei panni di King Booker, Michin nei panni di Lita, Piper Niven e Chelsea Green nei panni degli attuali GM Adam Pearce e Nick Aldis, Indi Hartwell è diventata la copia di Chelsea Green, Zelina Vega ha reso omaggio a Rey Mysterio e ancora PatMcAfee nei panni di Kane. Anche le star di NXT hanno festeggiato con i più vari travestimenti. Qui sotto le immagini. Si festeggia Halloween Happy Halloween! Who has the best costume?! pic.twitter. Zonawrestling.net - FOTO: Le Superstar WWE festeggiano Halloween “impersonando” altri wrestler Leggi tutto 📰 Zonawrestling.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi si festeggiaricorrenza molto sentita in varie parti del mondo e ovviamente anche negli Stati Uniti. LeWWE hanno deciso di festeggiarealtre stelle del wrestling. Ed ecco allora che abbiamo gli Alpha Academy (Otis, Akira Tozawa e Maxxine) nei panni dei Dudley Boyz e di Stacey Keibler, R-Truth nei panni del suo idolo d’infanzia John Cena, Byron Saxton nei panni di King Booker, Michin nei panni di Lita, Piper Niven e Chelsea Green nei panni degli attuali GM Adam Pearce e Nick Aldis, Indi Hartwell è diventata la copia di Chelsea Green, Zelina Vega ha reso omaggio a Rey Mysterio e ancora PatMcAfee nei panni di Kane. Anche le star di NXT hanno festeggiato con i più vari travestimenti. Qui sotto le immagini. Si festeggiaHappy! Who has the best costume?! pic.twitter.

