Ilfattoquotidiano.it - Alluvione Spagna, il dramma di Paiporta: quasi la metà dei morti vivevano lì. L’appello da Sedavì: “Venite a recuperare i cadaveri”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Mentre sale il numero delle vittime per l’in(105 iper ora), i soccorritori lavorano contro il tempo per cercare i dispersi. Anche perché ci sono anche ancora interi paesi sepolti dal fango, come, dove si registrano almeno 45e continua da martedì l’interruzione delle forniture idriche ed elettriche. Una città di circa 25mila abitanti nell’area metropolitana di Valencia sommersa da fango e detriti. Quindiladi tutte le vittime ufficialmente registratenella cittadina che viene attraversata dal fiume Poyo. Tra i deceduti sei erano ospiti di una casa di riposo della cittadina come ha riferito la sindaca Maribel Albalat all’agenzia di stampa Efe: “È l’ultima cifra che ho, ma non è ancora aggiornata”.