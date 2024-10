Zonawrestling.net - WWE: Gran debutto di Zaria e ritorno di Jordynne Grace, divisione femminile di NXT “on fire”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Shawn Michaels ad NXT sta facendo undissimo lavoro nel preparare le Superstar del futuro e allo stesso tempo offrire uno show di alto livello. La sua mano si sta vedendo in particolare nella gestione della, con tanto spazio dato alle ragazze di NXT grazie anche all’introduzione di un titolo secondario come il North American Championship. Ad unagià numerosa e piena di talento, sono state aggiunte star internazionali del calibro di Giulia e Stephanie Vaquer e recentemente è apparsa, talento australiano dide presenza fisica che questa notte ha fatto il suoufficiale in un match. Miglioral mondo? La prima avversaria diè stata Brinley Reece, ma per la giovane, apparsa in TNA più volte nelle ultime settimane, non c’è stato nulla da fare.