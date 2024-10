Uomo si sveglia dal coma e pensa di essere nel 1980 e di avere 23 anni… ma ne ha 68 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Luciano D’Adamo è un Uomo di 68 anni che è rimasto in coma pochi mesi dopo essere stato investito, nel Uomo si sveglia dal coma e pensa di essere nel 1980 e di avere 23 anni ma ne ha 68 su Perizona.it Perizona.it - Uomo si sveglia dal coma e pensa di essere nel 1980 e di avere 23 anni… ma ne ha 68 Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Luciano D’Adamo è undi 68 anni che è rimasto inpochi mesi dopostato investito, nelsidaldinele di23 anni ma ne ha 68 su Perizona.it

Giovanni si sveglia dal coma e sposa Patrizia in ospedale: il lieto fine dopo l'incidente sul lavoro. «Vivo per miracolo»

Il 23 agosto scorso è stato ricoverato con ustioni sul 60% del corpo dopo un infortunio sul lavoro avvenuto a Badia Agnano, in provincia ...

Arezzo, Giovanni si sveglia dal coma e sposa Patrizia in ospedale: il lieto fine dopo l'incidente sul lavoro

Il 23 agosto scorso, Giovanni Fatai è stato ricoverato con ustioni che coprivano il 60% del suo corpo a seguito di un infortunio sul lavoro a ...

Trentanove anni di memoria cancellati. Luciano si risveglia dal coma dopo un incidente stradale e crede di avere 24 anni e di vivere nel 1980. La storia è raccontata dal Messaggero. Per Luciano D'Adam ...