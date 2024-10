Thesocialpost.it - Tragico incidente a Casalmorano: muore a 48 anni il dj Aldo Milani

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Cremona), tragedia sulla strada provinciale 498 – Martedì pomeriggio, un drammaticostradale sulla Strada provinciale 498, nota anche come Soncinese, ha spezzato la vita di, 48, conosciuto da tutti come dj Gordito. Residente a Barco di Orzinuovi,ha perso la vita al volante della sua Fiat Punto. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri di Soresina e Pizzighettone, l’uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore improvviso. La sua auto, ormai fuori controllo, ha colpito il guardrail, trascinandosi per decine di metri prima di terminare la sua corsa in un campo adiacente alla strada. I soccorsi e il tentativo di rianimazione L’allarme è scattato poco dopo le 17:30, ma all’arrivo dei soccorsi pernon c’era più nulla da fare.