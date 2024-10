Pil eurozona al +04% nel terzo trimestre +09% annuo

Pil eurozona al +0,4% nel terzo trimestre, +0,9% annuo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel terzo trimestre del 2024, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'Ue, rispetto al trimestre precedente". Lo rende noto l'Eurostat nella sua stima flash. "Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,9% sia nell'area dell'euro che nell'Ue nel terzo trimestre del 2024, dopo il +0,6% nell'area dell'euro e il +0,8% nell'Ue nel trimestre precedente", aggiunge l'ufficio statistico. Quotidiano.net - Pil eurozona al +0,4% nel terzo trimestre, +0,9% annuo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Neldel 2024, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'Ue, rispetto alprecedente". Lo rende noto l'Eurostat nella sua stima flash. "Rispetto allo stessodell'anno precedente, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,9% sia nell'area dell'euro che nell'Ue neldel 2024, dopo il +0,6% nell'area dell'euro e il +0,8% nell'Ue nelprecedente", aggiunge l'ufficio statistico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pil eurozona al +0,4% nel terzo trimestre, +0,9% annuo; 2004: il miracolo europeo dell'allargamento | B. Grassi; STUDI - Maggiore crescita PIL (+7,4%) con tasso di occupazione femminile in linea con Ue. Italia leader europea per imprenditrici; Conti pubblici, deficit/PIL Italia al 7,4% e debito al 137,3%; Cosa sappiamo del rapporto di Mario Draghi dopo gli scambi riservati di oggi a Bruxelles; Nel primo trimestre del 2024 l’economia italiana è cresciuta più della media dell’Eurozona; Leggi >>>

Pil eurozona al +0,4% nel terzo trimestre, +0,9% annuo

(ansa.it)

Nel terzo trimestre del 2024, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'Ue, rispetto al trimestre precedente". Lo rende noto l'Eurostat nella sua stima flas ...

Eurozona, Pil III trim sopra attese: +0,4% da II trim e +0,9% annuo

(askanews.it)

Roma, 30 ott. (askanews) – Crescita economica superiore alle attese nel terzo trimestre per la media dell’area euro. Secondo la stima preliminare pubblicata da Eurostat, il Pil aggregato ha segnato un ...

Eurozona: Pil 3° trimestre sopra attese (+0,4% t/t)

(borse.it)

Il Pil dell’eurozona cresce dello 0,4% nel terzo trimestre, a fronte del +0,2% atteso dagli analisti. Domani i dati sull’inflazione ...

Crescita moderata per Eurozona, Pil in rialzo nel 2025

(eunews.it)

L'Eurogruppo fa il punto della congiuntura, ritenuta positiva al netto delle incertezze. Per l'Eurozona si intravede crescita ...