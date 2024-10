Ilgiorno.it - Monza si mette al riparo: esercito e vigili alla stazione. I nuovi servizi per la sicurezza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Più controlli e azioni più celeri e mirate contro il degrado sociale. Il tema dellaè approdato con forza in Consiglio comunale lunedì sera, in una seduta consiliare dedicata, realizzata su richiesta della minoranza di centrodestra, primo proponente il consigliere di “Noi con Dario Allevi“ Stefano Galbiati. Un tema caldo, con due fronti aperti molto delicati, come lae il centro storico, i luoghi sentiti meno sicuri dcittadinanza. Paolo Pilotto, l’assessoreAmbrogio Moccia e il comandante della polizia locale Giovanni Dongiovanni si sono presentati in Aula presentando le linee guida per il futuro.