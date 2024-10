Lopinionista.it - Libri da leggere novembre 2024

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Molte novità sugli scaffali delle librerie in questo mese di. Interessante l’uscita, il primo giorno del mese Avere una brutta natura di Gioia Salvatori. La nota autrice/attrice, ci dona un romanzo che non è una storia d’amore dallo stampo tradizionale, piuttosto lo definirei una sorta di racconto sulla libertà dell’essere umano di non essere perfetto come la società moderna spesso richiede. La protagonista di questa storia si sente libera di essere semplicemente sé stessa con i suoi pregi ma anche con i suoi tanti difetti. Le sue giornate non sono mai noiose e la donna si ritrova spesso al centro di episodi tragicomici e a dir poco surreali. In sostanza, Gioia Salvatori, con molta ironia, descrive la vita di una donna che desidera essere libera di comportarsi con naturalezza, pur sbagliando e facendosi del male.