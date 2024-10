L’Empoli di D’Aversa ha grande fiducia nella sua fase difensiva (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Empoli di D’Aversa è una delle sorprese del campionato. I toscani basandosi su una difesa ben arroccata stanno trovando risultati, contando poi sugli esterni per sivluppare la manovra. TATTICA – D’Aversa ha impostato il suo Empoli mantenendo l’impianto tattico collaudato nell’ultima stagione. Il modulo di riferimento è il 3-4-3, con l’attacco composto da un centrocampista avanzato, un centravanti e una seconda punta. Poi nello svolgimento il centrocampista offensivo spesso va ad aggiungersi alla mediana in non possesso, mentre in fase di impostazione la squadra tende a schierarsi con una linea a quattro, uscendo dalla difesa cercando scambi corti. L’idea di gioco è difensiva, con linee strette e folte a difesa della propria porta. STATISTICHE – L’Empoli sta costruendo la sua stagione sulla solidità difensiva. Inter-news.it - L’Empoli di D’Aversa ha grande fiducia nella sua fase difensiva Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)diè una delle sorprese del campionato. I toscani basandosi su una difesa ben arroccata stanno trovando risultati, contando poi sugli esterni per sivluppare la manovra. TATTICA –ha impostato il suo Empoli mantenendo l’impianto tattico collaudato nell’ultima stagione. Il modulo di riferimento è il 3-4-3, con l’attacco composto da un centrocampista avanzato, un centravanti e una seconda punta. Poi nello svolgimento il centrocampista offensivo spesso va ad aggiungersi alla mediana in non possesso, mentre indi impostazione la squadra tende a schierarsi con una linea a quattro, uscendo dalla difesa cercando scambi corti. L’idea di gioco è, con linee strette e folte a difesa della propria porta. STATISTICHE –sta costruendo la sua stagione sulla solidità

