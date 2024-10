L’arte di parare, Tacconi racconta la sua malattia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il campione del calcio Stefano Tacconi si racconta in un testo con pagine scritte tra successi sportivi e la prova della malattia. Servizio di Alessandra Camarca L’arte di parare, Tacconi racconta la sua malattia TG2000. Tv2000.it - L’arte di parare, Tacconi racconta la sua malattia Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il campione del calcio Stefanosiin un testo con pagine scritte tra successi sportivi e la prova della. Servizio di Alessandra Camarcadila suaTG2000.

Stefano Tacconi e il libro scritto dopo il coma: "Ricominciare tutto? La fatica più grande della mia vita"

L'ex portiere Stefano Tacconi ha raccontato la dura esperienza della malattia in un libro, L'arte di parare: il messaggio di speranza durante la presentazione ...

Stefano Tacconi, ripercorrendo il suo calvario: le tre operazioni per aneurisma, i due mesi di coma, gli anni di ospedale

Due mesi di coma, due anni di ospedale e molteplici operazioni: Tacconi racconta quanto gli è accaduto e pubblica un libro al riguardo.

Stefano Tacconi dopo il coma: "La fatica più grande della mia vita"

"L'intento di questo libro è quello di dimostrare che se io ce l'ho fatta, ce la possono fare tutti: da una sconfitta nasce sempre una grande vittoria". Lo ha dichiarato Stefano Tacconi, in occasione ...

Libro Stefano Tacconi “L’arte di parare: trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita”: quel dolce incubo chiamato Maradona

Il racconto di una vita. Anzi, due. “L’arte di parare: trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita” (Rizzoli, pagg. 192, euro 17) è il libro in cui Stefano Tacconi, 67enne ex ...