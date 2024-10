Halloween, allarme trucchi e cosmetici fuorilegge: “Rischio reazioni gravi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dalle dermatiti alle reazioni allergiche gravi: prodotti cosmetici e trucchi 'fuorilegge', non certificati, nascondono insidie e pericoli che non vanno trascurati. In occasione della notte di Halloween milioni di italiani, bambini compresi, sono infatti alle prese con i travestimenti e prodotti di make-up low cost invadono il mercato. Tra questi anche alcuni di L'articolo Halloween, allarme trucchi e cosmetici fuorilegge: “Rischio reazioni gravi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dalle dermatiti alleallergiche: prodotti', non certificati, nascondono insidie e pericoli che non vanno trascurati. In occasione della notte dimilioni di italiani, bambini compresi, sono infatti alle prese con i travestimenti e prodotti di make-up low cost invadono il mercato. Tra questi anche alcuni di L'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Halloween, allarme trucchi e cosmetici fuorilegge: "Rischio reazioni gravi"; Halloween, allarme trucchi e cosmetici fuorilegge: "Rischio reazioni gravi"; Halloween, se lo ‘scherzetto’ diventa truffa online: allarme spam; Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"; Attenzione a costumi, maschere e trucchi di Halloween, l’allarme del Guardian: “Contengono…; Halloween, se lo 'scherzetto' diventa truffa online: allarme spam; Leggi >>>

Halloween, allarme trucchi e cosmetici fuorilegge: "Rischio reazioni gravi"

(msn.com)

Dall'Associazione italiana di ecodermatologia Skineco la guida per acquisti sicuri per la festa dei travestimenti ...

Halloween, dai trucchi dark allo spray per i capelli. I consigli dell'esperta: «Dermatiti e allergie, i sintomi da tenere in considerazione»

(msn.com)

Halloween, come evitare brutte sorprese? Lo spiega all'Adnkronos Salute Francesca Farnetani, professoressa di dermatologia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. «L'uso dei cosmetici per la ...

Attenzione a costumi, maschere e trucchi di Halloween, l’allarme del Guardian: “Contengono sostanze chimiche tossiche”

(ilfattoquotidiano.it)

L’allarme del quotidiano britannico è forte e chiaro: nei costumi di Halloween ci possono essere contaminanti pericolosi, come piombo, cadmio e BPA ...

Come vestirsi ad Halloween? "Occhio ai trucchi dark e agli spray per capelli"

(msn.com)

Video Halloween allarme Video Halloween allarme

'In agguato dermatiti e reazioni allergiche', avverte la dermatologa Francesca Farnetani. Ecco quali prodotti scegliere, per chi sono 'off limits' e come rimuovere il make-up ...