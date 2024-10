Halloween, allarme per trucchi e cosmetici low cost fuorilegge: pericolo reazioni gravi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La notte di Halloween porta con sé costumi, travestimenti, trucchi e cosmetici che tutti, grandi e piccini, sono pronti ad accaparrarsi per migliorare il proprio outfit. E, spesso, si cercano quelli più a basso costo, col rischio di imbattersi in prodotti illegali che possono rappresentare un pericolo per chi li adopera. Lo denuncia l'Associazione italiana di ecodermatologia Skineco che lancia l'allarme sui possibili effetti per la salute, specie quella dei bambini, dopo l'utilizzo di prodotti low cost ma di dubbia provenienza. Si parla di sintomi che vanno dalle semplici dermatiti a vere e proprie reazioni allergiche gravi. Tg24.sky.it - Halloween, allarme per trucchi e cosmetici low cost fuorilegge: pericolo reazioni gravi Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La notte diporta con séumi, travestimenti,che tutti, grandi e piccini, sono pronti ad accaparrarsi per migliorare il proprio outfit. E, spesso, si cercano quelli più a bassoo, col rischio di imbattersi in prodotti illegali che possono rappresentare unper chi li adopera. Lo denuncia l'Associazione italiana di ecodermatologia Skineco che lancia l'sui possibili effetti per la salute, specie quella dei bambini, dopo l'utilizzo di prodotti lowma di dubbia provenienza. Si parla di sintomi che vanno dalle semplici dermatiti a vere e proprieallergiche

