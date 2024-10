Ecco la nuova terapia contro l'obesità e le sue conseguenze (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA - La ricerca scientifica giunge a una svolta nel trattamento dell'obesità, che rappresenta una vera e propria patologia cronica con dati in continua crescita. Secondo il rapporto ISTAT, In Italia, nel 2021 la quota di sovrappeso nella popolazione adulta è pari al 36,1%, mentre le persone con ob Ilgiornaleditalia.it - Ecco la nuova terapia contro l'obesità e le sue conseguenze Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA - La ricerca scientifica giunge a una svolta nel trattamento dell', che rappresenta una vera e propria patologia cronica con dati in continua crescita. Secondo il rapporto ISTAT, In Italia, nel 2021 la quota di sovrappeso nella popolazione adulta è pari al 36,1%, mentre le persone con ob

Ecco la nuova terapia contro l’obesità e le sue conseguenze

(italpress.com)

ROMA (ITALPRESS) - La ricerca scientifica giunge a una svolta nel trattamento dell'obesità, che rappresenta una vera e propria patologia cronica con dati ...

Scoperta una nuova terapia contro la forma comune genetica di Sla

(msn.com)

Uno studio ha permesso di identificare l'acamprosato, farmaco già approvato per il trattamento della dipendenza da alcol, come potenziale terapia per rallentare la progressione della malattia nei pazi ...

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: «A gennaio proverò una nuova terapia, spero di arrivarci. Paola Marella non ce l'ha fatta»

(msn.com)

«Sto facendo una chemio molto dura in cui sto malissimo. Ecco perché sono provata ma oggi sto bene». Eleonora Giorgi con i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro si collega da ...

Sla, possibile terapia da un farmaco contro la dipendenza dall'alcol

(adnkronos.com)

Da un vecchio farmaco una nuova speranza per la Sla. L'acamprosato, principio attivo già autorizzato per il trattamento della dipendenza da alcol, potrebbe rivelarsi una potenziale terapia contro la ...