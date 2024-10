Domeniche al Museo, ingresso gratuito e “un tè letterario” al Teatro Romano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Ferdinando Creta Il 3 novembre 2024 si rinnova l’appuntamento con #domenicalMuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Il Teatro Romano di Benevento Continua L'articolo Domeniche al Museo, ingresso gratuito e “un tè letterario” al Teatro Romano proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Domeniche al Museo, ingresso gratuito e “un tè letterario” al Teatro Romano Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Ferdinando Creta Il 3 novembre 2024 si rinnova l’appuntamento con #domenical, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Ildi Benevento Continua L'articoloale “un tè” alproviene da Fremondoweb.

