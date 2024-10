Gaeta.it - Settimana del Baratto 2024: un’opportunità per viaggiare gratis in Italia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Durante i mesi di novembre, il desiderio disi fa sentire più che mai. Per molti, la possibilità di evadere dalla routine quotidiana è un’esperienza ambita nonostante le spese legate ai viaggi possano essere dettate. Dal 18 al 24 novembre, l’offre una proposta interessante: ladel, un’iniziativa promossa dal portale Bed-and-Breakfast.it che permette di pernottare gratuitamente in numerose strutturene in cambio di beni e servizi. Questa opportunità, alla sua 16° edizione, è destinata a chi ama scoprire nuove località senza gravare sul proprio budget. Come funziona ladelPartecipare alladelè un’idea che può rivelarsi entusiasmante per i viaggiatori desiderosi di approfittare di soggiorni senza costi.