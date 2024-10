Sarah Scazzi, la fiction Disney sulla sua morte cambia titolo: cos’è successo con il Comune di Avetrana (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarah Scazzi, la fiction Disney + sulla sua morte e il caso di cronaca nera che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia cambia titolo. Avetrana c’è, ma non compare. Questo l’esito del primo scontro fra la produzione della fiction Disney + e il Comune pugliese. Una diatriba che va avanti da alcune settimane. La serie tv su Sarah Scazzi e il suo omicidio, ispirata alla vicenda di cronaca nera che ha tenuto con il fiato sospeso un Paese a partire dal 2010 fino al 2017 quando sono arrivate le prime sentenze. La serie tv sul delitto di Avetrana cambia titolo (ANSA-CityRumors.it)La produzione Disney + ripercorre quegli anni concentrandosi sui giorni e i mesi legati al delitto. Quando proprio Avetrana era diventata lo specchio di un’Italia sconvolta: il problema, anche dal punto di vista legale, è proprio questo. Cityrumors.it - Sarah Scazzi, la fiction Disney sulla sua morte cambia titolo: cos’è successo con il Comune di Avetrana Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 29 ottobre 2024), lasuae il caso di cronaca nera che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italiac’è, ma non compare. Questo l’esito del primo scontro fra la produzione della+ e ilpugliese. Una diatriba che va avanti da alcune settimane. La serie tv sue il suo omicidio, ispirata alla vicenda di cronaca nera che ha tenuto con il fiato sospeso un Paese a partire dal 2010 fino al 2017 quando sono arrivate le prime sentenze. La serie tv sul delitto di(ANSA-CityRumors.it)La produzione+ ripercorre quegli anni concentrandosi sui giorni e i mesi legati al delitto. Quando proprioera diventata lo specchio di un’Italia sconvolta: il problema, anche dal punto di vista legale, è proprio questo.

