Raid israeliano su Beit Lahiya, a Nord di Gaza: bombardato condominio occupato da sfollati, almeno 77 morti (Di martedì 29 ottobre 2024) Strage a Beit Lahiya, a Nord della Striscia di Gaza: almeno 77 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in seguito a un Raid israeliano che ha colpito un condominio che ospitava sfollati. Molti sono ancora sotto le macerie. Fanpage.it - Raid israeliano su Beit Lahiya, a Nord di Gaza: bombardato condominio occupato da sfollati, almeno 77 morti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Strage a, adella Striscia di77 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in seguito a unche ha colpito unche ospitava. Molti sono ancora sotto le macerie.

