Linkiesta.it - Perché abbiamo bisogno del bene comune

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La mia esperienza nella filantropia, nei primi anni, è stata molto positiva. Così ho cercato di aumentare il numero di risorse a disposizione di Dynamo e di iniziative simili. Ho scelto la strada del dialogo con alcune istituzioni per generare cambiamento, per instillare nelle generazioni future l’idea della naturalità della filantropia. Magnifiche sorti e progressive. Ero sicuro che questo avrebbe migliorato il mondo. Con il tempo. Molto tempo. Troppo tempo. È stato come trovarsi di fronte a un mulino, senza però avere la fortuna della follia di Don Chisciotte. I mulini non mi sembravano giganti da soggiogare, non c’era niente di eroico. Stavano lì, li vedevo per quello che erano: problemi che non sarebbero terminati, quanto meno con il mio aiuto. Ho continuato ad assalirli. È stato un lavoro immane, infruttuoso. Frustrante. Più precisamente, è stato un fallimento.