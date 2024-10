Mistermovie.it - Mister Movie | Dopo lo Stop dal Tribunale, ecco la Nuova Data di Uscita di Avetrana Qui non è Hollywood

(Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. In un aggiornamento significativo, Groenlandia e Disney+ hanno annunciato che la serie precedentemente nota come– Qui non èsarà ora lanciata con il titolo definitivo di Qui non è. Questo cambio di nome, stabilito in ottemperanza a un provvedimento deldi Taranto, prepara il pubblico italiano all’della serie, attesa su Disney+ dal 30 ottobre. Ladidella Serie TVbasata sul delitto Sarah Scazzi Diretta da Pippo Mezzapesa e basata sul libro Sarah: La ragazza didi Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie esplora gli eventi tragici e complessi che hanno segnato profondamente l’Italia.