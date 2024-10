Lo Sporting CP conferma che il Manchester United ha accettato di pagare la clausola rescissoria per Amorim (Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-29 17:35:54 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Lo Sporting CP ha confermato che il Manchester United è disposto a rispettare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro per l’allenatore Ruben Amorim. Il club della Primeira Liga ha annunciato alla Borsa portoghese l’intenzione dei Red Devils di pagare i 10 milioni di euro necessari per liberare Amorim dal suo contratto, aprendo la strada al 39enne giocatore per subentrare all’Old Trafford. Amorim, che in precedenza è stato collegato a Liverpool e Manchester City, è emerso come la prima scelta dello United per la posizione vacante di allenatore dopo il licenziamento di Erik ten Hag lunedì. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-29 17:35:54 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. LoCP hato che ilè disposto a rispettare ladi 10 milioni di euro per l’allenatore Ruben. Il club della Primeira Liga ha annunciato alla Borsa portoghese l’intenzione dei Red Devils dii 10 milioni di euro necessari per liberaredal suo contratto, aprendo la strada al 39enne giocatore per subentrare all’Old Trafford., che in precedenza è stato collegato a Liverpool eCity, è emerso come la prima scelta delloper la posizione vacante di allenatore dopo il licenziamento di Erik ten Hag lunedì.

Liga Portugal, continua la sfida a distanza tra Sporting CP e Porto: il programma del 9° turno

Lo Sporting CP comanda, il Porto insegue e il Benfica, più staccato, ma con una gara in meno, resta vigile. È questa la situazione in Liga.

Liga Portugal, Sporting 3 a 0 e fuga. Ko in casa per Bacci, la classifica aggiornata

Lo Sporting CP regola 3 a 0 il Famalicao a domicilio e scappa in vetta: ora è a quota 27 punti, 6 in più del Porto (secondo, ma con una.

PSV Eindhoven-Sporting CP, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Un risultato giusto, perché il PSV non ha fatto granché in fase offensiva e ha difeso male. Contro lo Sporting CP ci sarà grande voglia di rifarsi, e per provare a qualificarsi gli olandesi dovranno ...

Portogallo, lo Sporting CP non si ferma più: 8 vittorie su 8. Gyokeres ancora a segno

Lo Sporting CP non si ferma più. La squadra di Ruben Amorim chiude il sabato calcistico portoghese vincendo l'8ª partita su 8 in campionato: 2-0 al 'José Alvalade' contro l'Arouca, in rete Braganç Lo ...