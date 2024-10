Livorno, viola più volte il divieto di avvicinamento: 40enne ai domiciliari (Di martedì 29 ottobre 2024) I carabinieri del Norm hanno eseguito a carico di un 40enne di Livorno un provvedimento che aggrava la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa commutandola in arresti domiciliari. L'operazione è scaturita su ordine della procura, dopo un provvedimento del tribunale Livornotoday.it - Livorno, viola più volte il divieto di avvicinamento: 40enne ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I carabinieri del Norm hanno eseguito a carico di undiun provvedimento che aggrava la misura cautelare deldialla persona offesa commutandola in arresti. L'operazione è scaturita su ordine della procura, dopo un provvedimento del tribunale

Non ha rispettato il divieto di avvicinamento e per questo un 60enne livornese è stato arrestato. L'uomo, sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare dalla fine della metà dello scorso mese di agosto a seguito di ...

