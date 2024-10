Latam Airlines ordina 10 nuovi Boeing Dreamliner e punta a un futuro sostenibile (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Latam Airlines ha recentemente annunciato un importante investimento nella sua flotta, siglando un accordo con Boeing per l’acquisto di dieci nuovi aerei B787 Dreamliner, con opzioni per ulteriori cinque velivoli. Questo sviluppo segna un passo significativo verso il potenziamento della flotta più moderna dell’America Latina, focalizzandosi su una maggiore efficienza nel consumo di carburante e sull’adeguamento alle crescenti esigenze del mercato aereo. L’importanza della scelta del Boeing 787 Il Boeing 787 è conosciuto per la sua eccellente efficienza energetica. Grazie a tecnologie avanzate, offre un consumo di carburante ridotto fino al 25% rispetto ad altri aeromobili della stessa categoria. Latam Airlines si distingue come il principale operatore di 787-9 nel Sud America, con una flotta attualmente composta da 37 velivoli di questa famiglia. Gaeta.it - Latam Airlines ordina 10 nuovi Boeing Dreamliner e punta a un futuro sostenibile Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha recentemente annunciato un importante investimento nella sua flotta, siglando un accordo conper l’acquisto di dieciaerei B787, con opzioni per ulteriori cinque velivoli. Questo sviluppo segna un passo significativo verso il potenziamento della flotta più moderna dell’America Latina, focalizzandosi su una maggiore efficienza nel consumo di carburante e sull’adeguamento alle crescenti esigenze del mercato aereo. L’importanza della scelta del787 Il787 è conosciuto per la sua eccellente efficienza energetica. Grazie a tecnologie avanzate, offre un consumo di carburante ridotto fino al 25% rispetto ad altri aeromobili della stessa categoria.si distingue come il principale operatore di 787-9 nel Sud America, con una flotta attualmente composta da 37 velivoli di questa famiglia.

