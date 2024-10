Ilfattoquotidiano.it - Il Washington Post blocca l’endorsement a Harris e perde 200mila abbonati. Bezos: “La mia è la scelta giusta”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non torna indietro, perché la sua è una “decisione di principio”, come fece l’editore Eugene Meyer dal 1933 al 1946, un modo per far recuperare credibilità al giornale in un momento in cui cronisti e media sono al minimo nel grado di fiducia e reputazione. Jeff, proprietario di Amazon e del, in un editoriale conferma ladi evitare sul giornaledella candidata democratica, come accadeva ininterrottamente da 1976. Unache, oltre a determinare le dimissioni di alcuni giornalisti ha provocato la fuga di(in tutto la testata ne ha 2,5 milioni, la maggior parte dei quali digitali). Un duro colpo per una testata che sta già affrontando serie difficoltà finanziarie e che è la terza per diffusione dopo il New York Times e il Wall Street Journal.