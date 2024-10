Iodonna.it - Gli attori Premio Oscar nei panni di due ex coniugi ai ferri corti, ma complici nel sabotare il matrimonio della figlia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Due exche non si sopportano si coalizzano per mandare a monte ilfiglia. È il nucleotrama di Ticket to Paradise, in onda stasera in prima tv alle 21.35 su Canale 5. Un film che ha riunito George Clooney e Julia Roberts dopo sette anni (la prova precedente è Money Monster). Attesa premiata? Non molto. Loro se la cavano sempre ma la commedia ha uno sviluppo abbastanza prevedibile, anche se con risvolti tutt’altro che inaspettati.