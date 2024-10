Sport.quotidiano.net - Empoli-Inter, Inzaghi lancia Taremi: probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bologna, 29 ottobre 2024 – E’ ancora fresco il rocambolesco quattro a quattro con la Juve e l’è rimasta un paio di giorni con un grande rammarico in corpo. La partita, di fatto, sembrava vinta e anche con l’occasione di segnare il 5-2 che avrebbe chiuso i conti, invece due sanguinosi contropiede hanno premiato la tecnica di Yildiz che ha impattato il match dando al Napoli di Conte la prima mini fuga stagionale con quattro punti di vantaggio sui nerazzurri e cinque sui bianconeri prima del completamento della giornata infrasettimanale. Ora, però, la situazione potrebbe ribaltarsi dato che l’è di scena ae la Juve in casa col Parma, due match più abbordabili. Ma in Serie A le partite non si vincono sulla carta e tutto va conquistato in campo e la trasferta del Castellani non sarà di certo semplice per i campioni d'Italia in carica.