Sbircialanotizia.it - Elezioni Liguria, Schlein e Pd voltano pagina: priorità Umbria e Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dem tra amarezza, rabbia e preoccupazione per competitività coalizione tra crollo M5S e una componente 'liberal' che non c'è Ellyfila via veloce da Montecitorio, in mattinata per gli Stati generali sulla sicurezza sul lavoro, diretta a Testaccio ad un'iniziativa sui migranti all'ex-Mattatoio. La segretaria con i cronisti non torna sul voto delle