Calcio, Rodri è il nuovo Pallone d'Oro, settimo Lautaro Martinez. Ancelotti miglior allenatore

(Di martedì 29 ottobre 2024)è il2024. Doppietta spagnola dunque per quanto riguarda il prestigioso premio di France Football, con il centrocampista del Manchester City, in stampelle per la rottura del crociato, che si è aggiudicato il titolo venendo premiato da George Weah. Una vittoria che ha fatto scalpore, ma che si sospettava già da qualche ora. Nel pomeriggio era trapelata l’indiscrezione dalla Spagna che il maggiore candidato per il premio, il brasiliano Vinicius Junior, non si fosse aggiudicato il titolo, tanto da spingere l’ala verdeoro e tutti i calciatori del Real Madrid a disertare il viaggio verso Parigi. E quando sono stati annunciati i quattro finalisti, che comprendevano oltre ae Vinicius anche Jude Bellingham e Dani Carvajal, la vittoria del calciatore Citizen è apparsa quantomeno scontata.