130 donne suicide per sfuggire agli stupri 600 civili massacrati | cosa sta accadendo in Sudan

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel silenzio generale di gran parte della stampa internazionale, da oltre un anno insi sta consumando una guerra civile sanguinosa e lacerante, che vede contrapposto l’esercito alle Rapid Support Forces (RSF), le milizie paramilitari responsabili anche del genocidio in Darfur, precedentemente agenti per conto del governoese. Come denunciato in un post Instagram dalla community Land Palestine, le RSF, finanziate dEmirati Arabi, avrebbero massacrato oltre 600negli ultimi giorno solo ad Al Jazira, uno degli Stati del; 130avrebbero commesso un suicidio di massa per non essere stuprate dai militari delle Rapid Support Forces. Fra i 29 casi di stupro confermati nello Stato, la vittima più giovane avrebbe appena 6 anni.