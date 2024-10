Biccy.it - Sangiuliano ha denunciato Boccia per aggressione: la foto e la reazione di lei

(Di lunedì 28 ottobre 2024) GennarohaMaria Rosariaaccusandola di averlo aggredito fisicamente e di avergli procurato un enorme taglio sulla testa che gli sarebbe valso ben 13 punti di sutura. Ledel taglio – oggettivamente lungo e profondo – le ha mostrate in anteprima Report su Rai3. “La ferita alla testa gli sarebbe stata causata lo scorso 16 luglio in una stanza dell’hotel Nazionale di Sanremo da Maria Rosariaalla fine di un’accesa discussione nata dopo l’annuncio del ministro di voler chiudere la loro relazione e di non voler lasciare la moglie“, le parole di Report, che poi mostra anche uno stralcio dell’intervista rilasciata daal Tg1 quando tentò invano di arginare lo scandalo. “Ho più volte ribadito, soprattutto nell’ultima fase, che io non intendevo lasciare mia moglie, che per me è la persona più importante della mia vita“.