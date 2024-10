Rubbish - Oasis tribute band in concerto a Firenze (Di lunedì 28 ottobre 2024) La notizia della reunion degli Oasis ha fatto il giro del mondo scatenando l’entusiasmo di milioni di fan con i sold out di tutte le date annunciate per la prossima estate. L’attesa nei prossimi mesi sarà spasmodica per rivedere su un palco insieme Liam e Noel; per dare un’anticipazione di ciò Firenzetoday.it - Rubbish - Oasis tribute band in concerto a Firenze Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La notizia della reunion degliha fatto il giro del mondo scatenando l’entusiasmo di milioni di fan con i sold out di tutte le date annunciate per la prossima estate. L’attesa nei prossimi mesi sarà spasmodica per rivedere su un palco insieme Liam e Noel; per dare un’anticipazione di ciò

Rubbish - Oasis tribute band in concerto a Firenze

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’attesa nei prossimi mesi sarà spasmodica per rivedere su un palco insieme Liam e Noel; per dare un’anticipazione di ciò che sarà l’evento musicale del 2025, i Rubbish – Oasis tribute band portano in ... (antennaradioesse.it)

We have gathered all the information for you in one convenient spot, but please keep in mind that these are subject to change. We do our best to keep everything updated, but something might be out of ... (allevents.in)

A tribute band will provide Worcester with a dose of Britpop nostalgia. The group, Oasiz, will take to the stage at Huntingdon Hall on Saturday, February 3, at 7.30pm. Tickets are available for £ ... (worcesternews.co.uk)