Reagan divo presidente E l’America tornò grande | mercato lotta all’Urss Gorby e il crollo del Muro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Graglia Nel 1980 Europa e Stati Uniti sembravano poter tirare finalmente un po’ il fiato dopo le turbolenze delle profonde crisi degli anni ’70. In Gran Bretagna, nel 1979, si ebbe un cambiamento importante: Margaret Thatcher, prima donna a diventare Primo ministro nella storia britannica, conservatrice, aprì un decennio di profondi cambiamenti nell’economia britannica con effetti che andarono ben oltre i confini del Regno Unito: minore pressione fiscale sui redditi più alti, smantellamento della spesa pubblica ritenuta inutile, riduzione della partecipazione statale nelle attività economiche. Una cura dimagrante dolorosa, particolarmente per i ceti britannici meno abbienti, che però funzionò da modello proprio per gli Stati Uniti.