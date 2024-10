Giornalettismo.com - Perché gli indirizzi e-mail di 91 parlamentari italiani sono in vendita sul dark web

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa notizia non ha nulla a che vedere con l’indagine avviata dalla Procura di Milano sull’accesso abusivo alle banche dati. Ma è lo specchio di come manchino le basi della sicurezza informatica anche ai nostri rappresentanti politici alla Camera e al Senato. Infatti, da un’indagine condotta da Proton e Costella Intelligence – che ha riguardato i politici di tutta Europa – è emerso che glie-di ben 91(il 15% del totale, tra deputati e senatori) siano stati messi insulweb. Il motivo? Uno scorretto utilizzo degliistituzionali, utilizzati anche per l’iscrizione a portali che offrono servizi digitali e, rullo di tamburi, siti di incontri. LEGGI ANCHE > Non parliamo di hacker, ma di corrotti e corruttori Al vertice della classifica dello scorretto utilizzo die-istituzionali non c’è l’Italia.