Parmacotto e GranTerre insieme per creare un colosso da 1 miliardo di euro | c’è l’accordo

Nel settore del food&beverage nascerà un colosso dal fatturato superiore a un miliardo di euro, con l'obiettivo di arrivare a quota 1,5 miliardi. Si tratta del nuovo gruppo formato dall'aggregazione di due società: Salumifici GranTerre e Az, la finanziaria della famiglia Zaccanti che controlla Parmacotto. I due top brand della salumeria italiana hanno sottoscritto un accordo con cui sarà creata la nuova realtà. Come rivelato da Milano Finanza, in totale saranno agglomerati 20 stabilimenti e 2.500 dipendenti. Lo scopo è aumentare il fatturato ma anche espandersi nei mercati dove entrambi sono presenti, su tutti gli USA e i principali Paesi europei. Lo scopo principale è quello di arrivare a un fatturato di un miliardo e mezzo entro i prossimi cinque anni. A seguire l'unione è stata Intesa Sanpaolo, che segue entrambe le società.

