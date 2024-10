Pan di Spagna al cioccolato: la mia ricetta semplice, veloce e golosa. Riesce sempre! (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il pan di Spagna è una dei lievitati più versatili della pasticceria: alto, spugnoso, arioso, si presta ad essere farcito a seconda delle preferenze con crema pasticcera, ganache al cioccolato, marmellata, frutta cotta o fresca, panna montata, una montagna di panna montata forse è questa la veste che amano di più i miei bambini. Però è spaziale anche semplicemente aromatizzato con qualche bagna golosa. Insomma è la torta delle feste perché è magnificente! Da quando lo preparo con questa ricetta, non fallisco mai e sforno una torta altissima che fa esplodere di gioia i piccoli di casa. Donnaup.it - Pan di Spagna al cioccolato: la mia ricetta semplice, veloce e golosa. Riesce sempre! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il pan diè una dei lievitati più versatili della pasticceria: alto, spugnoso, arioso, si presta ad essere farcito a seconda delle preferenze con crema pasticcera, ganache al, marmellata, frutta cotta o fresca, panna montata, una montagna di panna montata forse è questa la veste che amano di più i miei bambini. Però è spaziale anchemente aromatizzato con qualche bagna. Insomma è la torta delle feste perché è magnificente! Da quando lo preparo con questa, non fallisco mai e sforno una torta altissima che fa esplodere di gioia i piccoli di casa.

Pan di Spagna al cioccolato: la mia ricetta semplice, veloce e golosa. Riesce sempre!

