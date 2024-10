Lanotiziagiornale.it - Netanyahu ha pronta una legge per limitare l’attività dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gaza (Unrwa) e scatena le preoccupazioni degli alleati

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I ministriesteri di alcunichiave di Israele (Canada, Australia, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui esprimono “grave preoccupazione” per la proposta didella Knesset volta a vietare all’Agenzia delle Nazioni Unite per i) di operare in Israele o di collaborare con funzionari israeliani. “L’fornisce aiuti umanitari essenziali e salvavita e servizi di base ai, Gerusalemme Est, Cisgiordania e in tutta la regione”, affermano i ministri.