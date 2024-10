"Minc***ia sono in Rai?". Luciana Littizzetto, lo sfregio alla Meloni da Fazio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una scatenata Luciana Littizzetto nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove, il programma di intrattenimento condotto da Fabio Fazio. Nel suo consueto numero serale prende in giro Giorgia Meloni e il ristorante aperto e a lei dedicato in Albania. Così la comica piemontese, che lancia una frecciatina non da poco sia al premier, ma anche alla Rai: "Hai visto che hanno aperto la trattoria Meloni? Entri e ci sono tutti ritratti di Meloni. Tu entri e dici 'Minc***ia ma sono in Rai?!'. Entri e ti trovi questo: Melons con la faccia del 'che cacchio vuoi?' La faccia di quando ascolta le domande dei giornalisti". "Hai visto che hanno aperto la trattoria Meloni? Entri e ci sono tutti ritratti di Meloni. Tu entri e dici 'Minchia ma sono in Rai?!'. Liberoquotidiano.it - "Minc***ia sono in Rai?". Luciana Littizzetto, lo sfregio alla Meloni da Fazio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una scatenatanell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove, il programma di intrattenimento condotto da Fabio. Nel suo consueto numero serale prende in giro Giorgiae il ristorante aperto e a lei dedicato in Albania. Così la comica piemontese, che lancia una frecciatina non da poco sia al premier, ma anche: "Hai visto che hanno aperto la trattoria? Entri e citutti ritratti di. Tu entri e dici 'main?!'. Entri e ti trovi questo: Melons con la faccia del 'che cacchio vuoi?' La faccia di quando ascolta le domande dei giornalisti". "Hai visto che hanno aperto la trattoria? Entri e citutti ritratti di. Tu entri e dici 'Minchia main?!'.

