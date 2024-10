Fedez vola in America, le prime parole dopo il silenzio social: “Il sistema non mi ha dato una possibilità” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fedez torna sui social dopo un lungo silenzio per condividere con i fan il suo viaggio in America. Con alcune IG stories ha mostrato la trasferta in aereo, poi alcuni versi di una canzone posti al centro del video: "Sono la voce, ma il sistema non mi ha dato scelta", la traduzione dall'inglese. Fanpage.it - Fedez vola in America, le prime parole dopo il silenzio social: “Il sistema non mi ha dato una possibilità” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)torna suiun lungoper condividere con i fan il suo viaggio in. Con alcune IG stories ha mostrato la trasferta in aereo, poi alcuni versi di una canzone posti al centro del video: "Sono la voce, ma ilnon mi hascelta", la traduzione dall'inglese.

Fedez vola in America, le prime parole dopo il silenzio social: “Il sistema non mi ha dato una possibilità”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez torna sui social dopo un lungo silenzio per condividere con i fan il suo viaggio in America. Con alcune IG stories ha mostrato la trasferta in aereo, poi alcuni versi di una canzone posti al ... (fanpage.it)

Nulla di certo ancora su chi sia realmente la nuova fiamma del rapper, ma secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di Vittoria Andena, che infatti tra i suoi follower ha proprio Fedez. Dalle ... (notiziemusica.it)

L’arresto degli amici di Fedez, nonché suoi bodyguards, si è abbattuto inevitabilmente anche sul rapper: come sappiamo, qualche settimana fa, a seguito di una maxi inchiesta, la Procura di Milano ha ... (donnapop.it)

Ormai quando Fedez non posta per qualche giorno sui suoi ... Una “cosa seria” da quanto emerge dalle prime voci. Nulla a che vedere con le decine di flirt avuti dal rapper in estate, Garance ... (ilgiorno.it)

Nuovo amore per Fedez? Stando quanto trapelato da Gabriele Parpiglia, il rapper, fresco di separazione da Chiara Ferragni, avrebbe festeggiato il compleanno un dolce compagnia e questa volta non si ... (isaechia.it)