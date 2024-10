Eletto rappresentante d’istituto lo studente del Montessori che faceva il saluto romano in classe (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono apparsi in una foto con il braccio teso in classe e uno striscione per promuovere la loro candidatura a rappresentanti d'istituto del Montessori: uno dei ragazzi della foto è stato Eletto. Fanpage.it - Eletto rappresentante d’istituto lo studente del Montessori che faceva il saluto romano in classe Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono apparsi in una foto con il braccio teso ine uno striscione per promuovere la loro candidatura a rappresentanti d'istituto del: uno dei ragazzi della foto è stato

Eletto rappresentante d’istituto lo studente del Montessori che faceva il saluto romano in classe

Sono apparsi in una foto con il braccio teso in classe e uno striscione per promuovere la loro candidatura a rappresentanti d'istituto del Montessori ...

