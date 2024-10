Berrettini | Sogno la Coppa Davis sarebbe la ciliegina sulla torta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Laa Malaga?ladi questa stagione di rientro“. Parola di Matteo, intervistato da Sky Sport alla vigilia dell’esordio al Masters 1000 di Parigi Bercy contro Alexei Popyrin. Già protagonista della fase a gironi di Bologna con tre vittorie su tre, il tennista romano sogna di convincere il capitano Filippo Volandri in vista della Final Eight di Malaga: “Laè un obiettivo, un. Però abbiamo l’imbarazzo della scelta, con una rosa molto profonda e il giocatore più forte al mondo. Se dovessi essere convocatoun grandissimo onore, sarò sempre pronto per l’Italia“.