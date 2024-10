“Ascolta un valzer di Chopin riscoperto dopo quasi 200 anni”: lo spartito ritrovato per caso, l’esecuzione del pianista Lang Lang (Di lunedì 28 ottobre 2024) Di falsi e contraffatti la storia dell’arte è piena ed è per questo che molti esperti nel campo della musica classica hanno accolto con un certo scetticismo, per così dire, la notizia del ritrovamento di uno spartito del grande compositore ottocentesco Fryderyk Chopin. Del maestro, morto prematuramente all’età di 39 anni nel 1849 e il cui cuore è conservato in un barattolo di alcol in una chiesa di Varsavia, sono conosciute circa 250 composizioni. Le opere ritrovate tra il XX e il XXI secolo inoltre, sono incredibilmente rare ed è questo un altro fattore che non convince i più scettici. Lo spartito – grande poco più di un biglietto da visita – è stato ritrovato in uno dei caveau tesorieri della Morgan Library & Museum di New York City. Ilfattoquotidiano.it - “Ascolta un valzer di Chopin riscoperto dopo quasi 200 anni”: lo spartito ritrovato per caso, l’esecuzione del pianista Lang Lang Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Di falsi e contraffatti la storia dell’arte è piena ed è per questo che molti esperti nel campo della musica classica hanno accolto con un certo scetticismo, per così dire, la notizia del ritrovamento di unodel grande compositore ottocentesco Fryderyk. Del maestro, morto prematuramente all’età di 39nel 1849 e il cui cuore è conservato in un barattolo di alcol in una chiesa di Varsavia, sono conosciute circa 250 composizioni. Le opere ritrovate tra il XX e il XXI secolo inoltre, sono incredibilmente rare ed è questo un altro fattore che non convince i più scettici. Lo– grande poco più di un biglietto da visita – è statoin uno dei caveau tesorieri della Morgan Library & Museum di New York City.

