Amarcord – Balotelli protagonista agli Europei 2012: il racconto | VIDEO

Dalla visita ad Auschwitz all'esultanza contro la Germania: 'SuperMario' Balotelli era il punto di forza dell'Italia agli Europei 2012 Dall'emozione provata nei campi di concentramento alla doppietta (con tanto di esultanza a torso nudo) contro la Germania: guarda il racconto degli Europei 2012 che hanno trasformato Mario Balotelli in una vera e propria icona. Il VIDEO di 'GazzettaTV'

