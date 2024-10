A Che tempo che fa la letterina di Luciana Littizzetto a chi si fa portare la cena dai rider durante le alluvioni: “Che ti venga il cagotto” (Di lunedì 28 ottobre 2024) A Che tempo che fa sul Nove la letterina di Luciana Littizzetto indirizzata a chi si fa portare la cena dai rider durante le alluvioni, sulla scorta della storia del rider che ha fatto 8 ore di consegne nella notte dell’alluvione a Bologna senza percepire nemmeno un euro di mancia: “Caro culo di pietra, che ti venga un cagotto fulminante” L'articolo A Che tempo che fa la letterina di Luciana Littizzetto a chi si fa portare la cena dai rider durante le alluvioni: “Che ti venga il cagotto” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - A Che tempo che fa la letterina di Luciana Littizzetto a chi si fa portare la cena dai rider durante le alluvioni: “Che ti venga il cagotto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) A Cheche fa sul Nove ladiindirizzata a chi si faladaile, sulla scorta della storia delche ha fatto 8 ore di consegne nella notte dell’alluvione a Bologna senza percepire nemmeno un euro di mancia: “Caro culo di pietra, che tiunfulminante” L'articolo A Cheche fa ladia chi si faladaile: “Che tiil” proviene da Il Fatto Quotidiano.

A Che tempo che fa la letterina di Luciana Littizzetto a chi si fa portare la cena dai rider durante le alluvioni: "Che ti venga il cagotto"

