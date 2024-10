Piacenza, 13enne muore dopo caduta dal terrazzo: la famiglia non crede a ipotesi suicidio (Di domenica 27 ottobre 2024) Il 15enne presente sul terrazzo al momento dell'omicidio sarebbe affranto dal dolore e starebbe vivendo un profondo stato di shock; sulla sua posizione continuano ad indagare gli inquirenti L'articolo Piacenza, 13enne muore dopo caduta dal terrazzo: la famiglia non crede a ipotesi suicidio proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Piacenza, 13enne muore dopo caduta dal terrazzo: la famiglia non crede a ipotesi suicidio Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il 15enne presente sulal momento dell'omicidio sarebbe affranto dal dolore e starebbe vivendo un profondo stato di shock; sulla sua posizione continuano ad indagare gli inquirenti L'articolodal: lanonproviene da Il Difforme.

