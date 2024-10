Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, a Helena manca Lorenzo, le parole dolci dentro la casa

La serata scorre tranquilla nella casa, ma è sufficiente uno sguardo tra Helena e Yulia, mentre brindano "A noi", per riportare in superficie emozioni intense. Il legame tra Helena e Lorenzo si è fatto sentire, e gli altri concorrenti, Amanda e Jessica in particolare, cercano di decifrare ciò che passa nei loro cuori. Amanda, curiosa e attenta, chiede a Helena se spera ancora nel ritorno di Lorenzo. Helena, senza nascondersi, ammette che una parte di sé non ha mai smesso di sperare di rivederlo. Un'amicizia che parla senza parole. Helena fatica a esprimere ai sentimenti che prova, ma Yulia si fa interprete delle sue emozioni, descrivendo come la lontananza di Lorenzo abbia lasciato un vuoto.