Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domenica 27 ottobre: le regioni a rischio (Di domenica 27 ottobre 2024) Prosegue anche domenica 27 ottobre l'intensa fase di Maltempo che sta interessando l'Italia da alcuni giorni. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per condizioni meteo avverse. Disposta allerta arancione in Emilia Romagna, Piemonte e Liguria; gialla in 8 regioni.

Allerta meteo su Emilia-Romagna. Scuole chiuse. Arancione anche su Toscana, Liguria e Veneto - Riprese all'alba le ricerche dell'uomo scomparso ad Arenzano Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di Davide Violin, l'uomo di 62 anni scomparso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano ... (msn.com)

Davide Violin disperso per maltempo in Liguria: ricerche continuano ma è ancora allerta meteo - Il 62enne ristoratore genovese è disperso da ieri pomeriggio dopo essere stato travolto con la sua auto da uno smottamento sulle alture di Arenzano durante ... (fanpage.it)

Liguria in allerta: frane nella notte, esondazioni a ponente: tutti gli aggiornamenti - Nubifragio nel savonese e nell'entroterra, frane anche nel genovese: a Mele tra persone sono state evacuate nella notte ... (genovatoday.it)

Maltempo, allerta arancione in 3 regioni - Il maltempo continua ad insistere su diverse regioni della Penisola. Oggi è allerta arancione in alcuni settori di Piemonte, Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna. Allerta gialla ... (rainews.it)