Ilfattoquotidiano.it - L’ultima sparata di Bocchino: “Il male di questo secolo è l’antifascismo, c’è razzismo verso la destra”. Botta e risposta con Vecchioni su La7

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Hai invitato un vero antifascista, uno dei protagonisti della svolta di Fiuggi insieme a Fini“. Così Roberto, rivolgendosi a Massimo Gramellini nella trasmissione In altre parole (La7), accoglie Italo, ex parlamentare del Pdl e direttore editoriale deld’Italia. Ma dopo qualche minuto dovrà ricredersi per una frase pronunciata dall’ex finiano: “Ildiprimo quarto di“. Il contesto del dibattito è il rosario di inciampi e di scandali inanellati dalladi governo, tutti minimizzati dache osserva: “Il vero problema dipaese è che ildelscorso è stato il fascismo, con le leggi razziali e con l’alleanza con Hitler che ha devastato la storia dell’Italia.