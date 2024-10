Le foto della ferita alla testa di Sangiuliano dopo la lite con Boccia: Report le mostra nella puntata di stasera (Di domenica 27 ottobre 2024) nella puntata di Report in onda stasera, domenica alle 20.30 su Rai Tre, verranno mostrate le foto della ferita alla testa riportate dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in seguito a una lite con Maria Rosaria Boccia. Si tratta del taglio al cranio che ha portato alla denuncia per aggressione da parte dell’ex titolare della Cultura, costretto alle dimissioni in seguito allo scandalo. È stata la stessa trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci ad anticiparle in una clip pubblicata sui social. Il ministero della Cultura è stato attraversato dallo scandalo nato dai post sui social di Maria Rosaria Boccia che ha provocato le dimissioni di Sangiuliano: “dopo aver rimesso l’incarico, l’ex ministro – si legge nel post di Report – ha poi denunciato l’imprenditrice di Pompei anche per aggressione. Ilfattoquotidiano.it - Le foto della ferita alla testa di Sangiuliano dopo la lite con Boccia: Report le mostra nella puntata di stasera Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024)diin onda, domenica alle 20.30 su Rai Tre, verrannote leriportate dall’ex ministroCultura Gennaroin seguito a unacon Maria Rosaria. Si tratta del taglio al cranio che ha portatodenuncia per aggressione da parte dell’ex titolareCultura, costretto alle dimissioni in seguito allo scandalo. È stata la stessa trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci ad anticiparle in una clip pubblicata sui social. Il ministeroCultura è stato attraversato dallo scandalo nato dai post sui social di Maria Rosariache ha provocato le dimissioni di: “aver rimesso l’incarico, l’ex ministro – si legge nel post di– ha poi denunciato l’imprenditrice di Pompei anche per aggressione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sangiuliano-Boccia, a Report la foto della ferita alla testa - Sangiuliano-Boccia, a Report la foto della ferita alla testa "Sangiuliano-Boccia: la ferita che ha portato alla denuncia per aggressione". E' questo il titolo della nuova clip dell'inchiesta di Report ... (ansa.it)

Report mostra la foto della ferita alla testa di Sangiuliano, che sarebbe stata provocata da Boccia - Nella puntata di Report di questa sera verrà mostrata in esclusiva la prova dell'aggressione che l'ex ministro Sangiuliano avrebbe subito da Maria Rosaria ... (fanpage.it)

Sangiuliano-Boccia, su Report le foto della ferita alla testa dell'ex ministro. «Accesa lite per la fine della relazione» - Le foto le ha pubblicate Report, in esclusiva, nella nuova clip sull'inchiesta che andrà in onda stasera 27 ottobre alle 20.30 su Rai3. Sono ... (msn.com)

Sangiuliano e la profonda ferita alla testa, Report pubblica la foto del ministro ferito: "Lite con Boccia per la fine della relazione" - Il programma di Rai 3 pubblica in esclusiva la foto della ferita alla testa del ministro Sangiuliano, prova principale nella denuncia per aggressione ... (affaritaliani.it)