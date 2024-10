Inter-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Big match a San Siro. Nella nona giornata di Serie A si affrontano Inter e Juventus, in un match che potrà dire tanto sulle ambizioni scudetto delle due squadre. L'appuntamento con il derby d'Italia è fissato per oggi, domenica 27 ottobre. L'Inter è reduce dalla vittoria in extremis in Champions League contro lo Young L'articolo Inter-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Big match a San Siro. Nella nona giornata di Serie A si affrontano, in un match che potrà dire tanto sulle ambizioni scudetto delle due squadre. L'appuntamento con il derby d'Italia è fissato per oggi, domenica 27 ottobre. L'è reduce dalla vittoria in extremis in Champions League contro lo Young L'articoloin tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Inter-Juventus - Thiago Motta obbligato. La probabile formazione - Inter-Juventus è il match in programma alle ore 18, Thiago Motta non può fare tante scelte. La probabile formazione è quasi praticamente obbligata. (NON) SCELTE – Inter–Juventus è la nona giornata di campionato, alle ore 18 le due squadre si ... (Inter-news.it)

Inter-Juventus - sorpresa in mezzo! Probabile formazione di Inzaghi - Domenica alle ore 18, quindi tra poco, si giocherà Inter-Juventus. La partita è valida per la nona giornata di Serie A, Simone Inzaghi pensa ad una sorpresa. La probabile formazione. SORPRESA – Inter–Juventus è la partita più importante del weekend ... (Inter-news.it)

Inter-Juventus (domenica 27 ottobre 2024 ore 18 : 00) : formazioni - quote - pronostici. Bianconeri ancora in emergenza - Il derby d’Italia tra Inter e Juve dovrà chiarire alcuni interrogativi rimasti in sospeso dall’inizio della stagione. I bianconeri raggiungono San Siro ricordando chiaramente il precedente di febbraio e la sconfitta 1-0 che fece tramontare ... (Infobetting.com)

Juventus - Thiago Motta non cambia e resta convinto della sua idea. Basterà contro l'Inter? - C`è una frase, che più di ogni altra, indica la serenità di Motta. Almeno quella apparente. `Stoccarda è il passato - dice Thiago -, e resta... (Calciomercato.com)